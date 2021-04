Politiqu’elles, per promuovere il lavoro delle donne A cura di ScuolaZoo A cura di ScuolaZoo 02 aprile 2021

«Che Storia» è un format editoriale di ScuolaZoo che racconta storie e iniziative uniche, positive e ispirazionali che vedono come protagonisti i giovani. Dopo un anno in cui i ragazzi sono spessi stati definiti come “untori” e “irresponsabili”, abbiamo voluto far emergere una realtà diversa che rimane spesso nascosta, raccontando le storie di tre giovani che si contraddistinguono per impegno politico, civico e sociale. Li abbiamo seguiti per tre giornate, indagando sulle motivazioni che li spingono a impegnarsi, sui loro programmi, sulle loro idee per il presente e per il futuro.