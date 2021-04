Pnrr, Draghi: 230mila posti in asili nido, arretrato è tanto

Roma, 27 apr. (askanews) - "Il piano asili nido stanzia 4,6 miliardi per le scuole dell'infanzia, questo porta 230mila posti per i bambini più piccoli, è una stima prudenziale. L'ambizione del governo è raggiungere e superare gli obiettivi Ue, del resto abbiamo un tale arretrato che bisogna essere ambiziosi per recuperare quello che si è perso nel passato". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella replica alle comunicazioni sul Pnrr alla Camera.