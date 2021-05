Pnrr, Bonomi: "La ripartenza del Paese deve partire da Roma" 20 maggio 2021

(LaPresse) La ripartenza del Paese deve partire da Roma. E' fondamentale". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi presentando a Roma una proposta in vista del Giubileo 2025 che per il numero uno degli industriali deve trasformarsi in una leva per la ripresa nell'ambito del Pnrr. Per Bonomi il brand di Roma "è fortissimo a livello internazionale" e può servire anche per trascinare il Sud del Paese.