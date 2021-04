PNRR - Bonaccini a recovery plan sottolinea l’importanza della necessità della semplificazione 29 aprile 2021

Stefano Bonaccini, Governatore dell'Emilia Romagna, intervenuto durante l'evento dedicato al Recovery Plan insiste: “Bisogna semplificare per evitare che questo Paese continui a essere un Paese che per fare un'opera pubblica, infrastrutturale in particolare, ci metta decenni” e aggiunge che in Emilia Romagna ci sono cantieri in attesa di essere sbloccati per un valore di 7 miliardi di opere già progettate e già finanziate.