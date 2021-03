Pixies, il robot che pulisce le città 23 marzo 2021

La startup di Andrea Saliola e Pier Paolo Ceccaranelli è tra le venti migliori in Europa e ha inventato un robot che funziona a energia solare che raccoglie e divide i rifiuti cittadini. In questa puntata di Stories di successo i due ingegneri raccontano come hanno ideato e realizzato Pixies e quali sono i suoi possibili utilizzi.