Pininfarina, 90 anni di storia dell’automobile

Design, ingegneria automotive, architettura di interni ed esterni, costruzione di auto one-off e serie limitate. Battista “Pinin” Farina fonda a Torino la Società Anonima Carrozzeria Pinin Farina: è il 22 maggio 1930. Lo stabilimento era in corso Trapani a Torino: 150 i collaboratori. Il cognome Farina viene cambiato in Pininfarina nel 1961 per decreto presidenziale. Nel corso degli anni la Pininfarina da azienda artigiana è diventata un gruppo internazionale. È quotata in Borsa dal 1986 e ha sedi in Italia, Germania, Cina e Stati Uniti. Tra i clienti automotive annovera marchi prestigiosi: Ferrari, Alfa Romeo, Bmw, Toyota. Risorse e talenti sono dedicati alla realizzazione di modelli unici o in serie limitate. I collezionisti, grazie all'azienda, possono realizzare la loro “auto da sogno”. Dagli anni '80 Pininfarina ha anche disegnato interni ed esterni di treni ad alta velocità e bus. E di mezzi su rotaia, metropolitane leggere, yacht, aerei e jet privati