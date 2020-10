Pierroberto Folgiero: «Serve una Fase 2 per la de-carbonizzazione dei processi industriali»

Cosa è transizione energetica? Da questa domanda parte il contributo di Pierroberto Folgiero, Ceo Maire Tecnimont, a “Made in Italy: The Restart”. «Tutti conosciamo la sostituzione delle modalità di creazione di energia. In molti la identificano con la sostituzione del carbone. Dobbiamo elaborare una Fase 2, che dipende dalla nostra capacità di de-carbonizzare i processi industriali». «Con la chimica verde – prosegue Folgiero - ci chiediamo come produrre prodotti partendo da fonti fossili. L'UE ha identificato le industrie che devono de-carbonizzarsi per prime: sono i settori della raffinazione dei carburanti e il settore dell'acciaio». Definita come trasformazione di risorse naturali, la chimica verde chiede oggi dove prendere carbonio, se non da idrocarburi. Folgiero, individua 3 macro-filoni: «La biochimica, l'elettrochimica e la chimica dei rifiuti. Noi senza idrocarburi abbiamo un vantaggio competitivo».