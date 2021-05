Piero Angela ai maturandi: cercate l’eccellenza in quel che fate 16 maggio 2021

A un mese esatto dall'inizio degli Esami di Stato, Piero Angela si rivolge alle studentesse e agli studenti che quest'anno dovranno affrontare la prova dopo un anno difficile a causa della pandemia. Lo fa con un messaggio speciale, attraverso i canali social del Ministero dell'Istruzione, per incoraggiare le centinana di migliaia di giovani che si preparano all'esame di Stato. «Pensate al vostro futuro con spirito positivo – dice il giornalista e divulgatore scientifico -. Il nostro Paese sta uscendo da una crisi e ha bisogno di ritrovarsi. Dovete vedere questo nostro futuro con ottimismo, con volontà. C'è molto da fare, se si studia, se si ricerca sempre l'eccellenza nelle piccole cose che si fanno. Tenete duro, la vita vi può dare grandi soddisfazioni, ma dipende molto da voi». Nel suo messaggio Piero Angela rievoca anche il suo esame di maturità e lo spirito con cui le ragazze e i ragazzi nel secondo dopoguerra avevano affrontato il primo esame della loro vita. «Si usciva da un disastro, che era quello della guerra. C'era voglia di fare, di costruire un futuro. Noi eravamo ragazzi giovani, che finalmente uscivano in un Paese libero, in rovina, ma tutto da costruire. Adesso avrete questa prova. Gli Esami a volte vanno bene, a volte male. Non vi dovete angosciare troppo. Sarà poi la vita a interrogarvi e a darvi un voto»