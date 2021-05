Piemonte, al via bando progetto europeo Mindchangers 27 maggio 2021

(LaPresse) Il Bando Giovani e Agenda 2030, nell’ambito del progetto europeo 'Mindchangers: Regions and youth for Planet and People', di cui la Regione Piemonte è capofila, intende rafforzare le strategie delle autorità locali e delle organizzazioni della società civile per raggiungere e coinvolgere i giovani sui temi dello sviluppo sostenibile e della cooperazione internazionale, ed in particolare sulle aree di interesse del cambiamento climatico e della migrazione. A presentarlo in videoconferenza stampa l'assessore regionale alla Cooperazione internazionale Maurizio Marrone. Il Bando ha una dotazione di 450mila euro ed è articolato in due lotti, ognuno da 225mila euro. Il promo lotto è rivolto alle azioni condotte da organizzazioni della società civile, il secondo a quelle portate avanti dalle autorità locali. La scadenza per la presentazione dei progetti è lunedì 19 luglio