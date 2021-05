Piemonte, protocollo Regione-Confindustria per investimenti esteri 27 maggio 2021

(LaPresse) Regione Piemonte, Confindustria e Confindustria Piemonte hanno firmato il Protocollo di intesa per il consolidamento e l’attrazione degli investimenti esteri, volto a favorire il radicamento delle multinazionali già presenti sul territorio, attrarre nuovi capitali e migliorare la gestione del rapporto con l’investitore estero. "Dobbiamo essere attrattivi, attrarre le aziende e dire che il Piemonte è un luogo dove le aziende possono venire ad investire e quindi creare le condizioni per cui lo possano fare. Lo facciamo con Confindustria Piemonte, quindi con un partner che rappresenta in maniera molto autorevole i portatori dell'interesse diffuso dell'industria e quindi insieme cogliamo l'occasione al meglio per vivere questo momento di ripresa economica che è fondamentale per non sprecare questa grande opportunità che l'Italia e il Piemonte hanno”, ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. A firmare l’accordo, oltre a Cirio, la vice presidente per l’Internazionalizzazione di Confindustria Barbara Beltrame Giacomello e il presidente di Confindustria Piemonte Marco Gay.