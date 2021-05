Piemonte, il premio IR20 per l'innovazione al progetto Canp 25 maggio 2021

(LaPresse) - E' il progetto Canp – La Casa Nel Parco il vincitore assoluto del Premio IR20, Piemonte Innovazione e Ricerca, istituito dalla Regione Piemonte per valorizzare un sistema fondamentale per lo sviluppo del territorio. La premiazione si è svolta il 24 giugno al Museo Egizio di Torino, alla presenza dell'assessore regionale all'Ambiente, Ricerca e Innovazione Matteo Marnati. Gli altri vincitori sono stati: per il settore Green Economy, Asja Ambiente Italia Spa con il progetto Saturno, Martur Italy srl con il progetto Finalist, Ecoplasteam Spa per il progetto EcoAllene; per il settore Health Economy, Elsynet srl con il progetto OR.I.ONE, Addax Biosciences srl per il progetto 'Verso un ospedale formaline-free per la tutela della salute dei lavoratori'. A presentare la serata Marco Berry. I progetti finalisti sono stati 19, scelti da una qualificata giuria di esperti composta, tra gli altri, dai rettori di Politecnico e Università di Torino e dell’Università del Piemonte orientale, personalità del mondo scientifico e della divulgazione scientifica, tra i 97 che si sono presentati.