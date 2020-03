Piemonte, governatore Cirio: da oggi "nuovo regime di regole"

Alba, 10 mar. (askanews) - Il presidente del Piemonte, Alberto Cirio (FI), ha postato sui social un lungo video messaggio in cui anticipa le drastiche misure che il premier Conte annuncerà di lì a poco.

"Sulla base di questo nuovo regime, che è un regime di regole che dobbiamo adottare per il nostro bene e la nostra salute. È un insieme di regole che dobbiamo adottare non solo perché c'è la sanzione, che hanno irrigidito se noi la violiamo - ha detto il governatore piemontese, isolato nella sua casa di Alba perché positivo al coronavirus - ma perché sono le regole salvavita nostre, che sono le regole dello stare in casa. Dobbiamo muoverci per i prossimi giorni, per le prossime settimane il meno possibile".

"Questo è il motivo per cui è stato adottato questo provvedimento - ha aggiunto il governatore, sottolineando - sono grato al governo per il fatto di averlo adottato con sollecitudine rispetto alla nostra richiesta".