Piazza Fontana, la verità storica che supera quella giudiziaria

Sono passati 50 anni dalla strage di Piazza Fontana, che fece 17 vittime e diede inizio a quella che verrà poi definita la strategia della tensione. Anni tormentati in cui emerse un altro Paese oltre a quello del baby boom, della ripresa dei consumi, della crescita economica, della corsa del mercato immobiliare. Furono gli anni di piombo, anni di violenza scatenata al fine di destabilizzare gli equilibri precostituiti e di combattere lo Stato in funzione anticomunista, i movimenti sessantottini e le lotte sindacali dell'autunno caldo.La prima bomba esplose nel centro di Milano, in Piazza Fontana, all'interno della banca dell'Agricoltura. La seconda esplosione a Roma, nella Banca Nazionale del Lavoro. Altri due ordigni brillarono, sempre a Roma, davanti all'Altare della Patria. Un’ultima bomba, messa a Milano, all'interno della banca Comit, fortunatamente non esplose e venne fatta brillare dagli artificieri. Il Paese è sotto shock. Fu Milano a pagare il prezzo più alto di quella drammatica giornata.