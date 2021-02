Piano vaccinale nel caos di Marco lo Conte 25 febbraio 2021

Poche dosi a disposizione e ancor meno quelle utilizzate per vaccinare gli italiani, con il 30% dei flaconi inutilizzato nei frigoriferi. Il Piano vaccinale italiano mostra tutti i suoi limiti in un contesto difficile, in cui da una parte la produzione di vaccini non soddisfa la domanda e dall'altro emergono evidenti difficoltà nell'organizzazione della vaccinazione. Ma quali sono le categorie di popolazione da vaccinare per prima? Ed è corretto prediligere la distribuzione della prima dose rinviando i richiami? Quando potremo avere in Italia una copertura adeguata? Ne abbiamo parlato con Carlo La Vecchia, epidemiologo e docente presso l'Università degli Studi di Milano e Luca Salvioli del Sole 24 Ore.