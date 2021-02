Piano vaccinale nel caos: le cause e gli effetti sulla copertura di Marco lo Conte 25 febbraio 2021

La lentezza con cui sta procedendo il piano vaccinale in Italia allontana la fase in cui saremo sufficientemente protetti dal rischio contagio da Sars-Cov-2. Il tema è stato al centro del videoforum del Sole 24 Ore in cui si sono analizzate anche le cause del flop del piano vaccinale, da parte del professor Carlo la Vecchia epidemiologo e docente di Statistica medica presso l'Università degli Studi di Milano