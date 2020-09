Philip Morris : investimenti digitali al sud di decine di milioni di euro di Rosalba Reggio 06 settembre 2020

A margine del Forum organizzato da The European House Ambrosetti, parla Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia. “L'Italia ha una elevata attrattività per le sue importanti filiere ed è il primo produttore europeo di tabacco. Il primo investimento di Philip Morris, infatti, risale al 1963. In Italia, poi, c'è il più grande stabilimento e il gruppo compra il 100% del tabacco prodotto da Coldiretti, con un accordo quadro che garantisca stabilità. A breve, inoltre, investiremo in digitale decine di milioni di euro al Sud”. L'intervista di Rosalba Reggio.