Perché è utile la sostenibilità di Marco lo Conte 12 ottobre 2020

Da nicchia al mainstream. L'attenzione per i criteri Esg, ossia ambiente sostenibilità e governance, necessita di criteri e protocolli da applicare nella realtà di imprese e singoli, mediate dagli standard internazionali che dalle Nazioni Unite in giù si stanno definendo. Punti da monitorare e definire sempre meglio, anche per incrociare le esigenze della domanda e dell'offerta di sostenibilità. Alessandro Armillotta, Ceo di Aworld, società specializzata in sostenibilità di impresa è intervenuto a questo proposito nel corso del videoforum L'Italia che riparte – GoBeyond nel quale ha raccontato la propria esperienza e tracciato gli scenari di applicazione dei criteri Esg nelle imprese.