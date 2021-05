Perché dobbiamo vaccinare tutti

La lotta per sconfiggere il coronavirus sta procedendo veloce, grazie ai vaccini, in Europa e Stati Uniti. In India invece le dosi somministrate sono ancora poche e i contagi hanno avuto un'impennata nelle ultime settimana. Questo non è un problema solo per il popolo indiano, ma un esempio di cosa può succedere finché non riusciremo a vaccinare tutto il mondo. Con il rischio di diffusione di varianti. Vediamolo con l'ausilio di numeri e grafici.