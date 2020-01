Perché la Cina taglia i dazi sulle importazioni dal mondo

“Muovete il cuneo”, è la rubrica di video commenti di Alberto Forchielli.Diretto, esplicito, sferzante. Alberto Forchielli, divulgatore, commentatore e soprattutto imprenditore e consulente, è oggi una delle voci più efficaci nei talk show. Perché è abrasivo, perché mixa competenza e ironia, perché non ha paura di mettersi contro il politically correct. Non ha come obbiettivo la sola classe politica ma anche gli italiani, nei loro limiti nei loro difetti.Fondatore della Mandarin Capital Partners, un fondo d'investimenti che «crea collegamenti tra medie aziende europee e partner commerciali ed industriali cinesi», scrive di economia e politica sul suo blog ( albertoforchielli.com ) e sul sito «Piano Inclinato».Tanto popolare da essere imitato da Maurizio Crozza nei suoi show.Hai perso le altre puntate della serie? Guardale qui