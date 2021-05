Pecchini, l'uomo al centro delle polemiche in un'intervista del 2017 25 maggio 2021

(LaPresse) Sono ore delicate per Gianluca Pecchini, finito al centro della polemica dopo le accuse mosse contro di lui da Aurora Leone e Ciro Priello dei The Jackal. Secondo quanto dichiarato dai due attori, durante la cena ufficiale della vigilia della partita, Pecchini si sarebbe avvicinato al loro tavolo invitandoli ad alzarsi e ad andarsene dal tavolo della squadra, perché "non aperto alle donne". Una dichiarazione che ha immediatamente suscitato polemiche da più parti. Nel video le parole dello stesso Pecchini in un’intervista del 2017 proprio prima di una partita del cuore.