Pazzali: in seconda fase 200 malati Covid a ospedale Fiera Milano

Milano, 14 dic. (askanews) - "Siamo ancora in un momento molto difficile. Da una parte la Fiera sta ridisegnando il futuro ripartendo con le proprie fiere, con un calendario che diventerà molto forte da settembre 2021, mentre oggi, che siamo in emergenza, abbiamo dato la disponibilità di costruire l'ospedale in Fiera (a cui abbiamo contribuito anche direttamente) e che oggi purtroppo ha ospitato nella seconda fase quasi 200 person". Lo ha detto il presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, a margine del convegno "What comes next" in corso alla Fondazione Stelline del capoluogo lombardo.