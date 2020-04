Patuanelli: «Verso aperture regionalizzate» 20 aprile 2020

“C'è una concentrazione forse sbagliata su chi potrà riaprire e quando riaprire ma la domanda da farsi è il come. Stiamo vivendo un momento di grande complessità per l'emergenza sanitaria e per quella economica. Dobbiamo dare delle certezze al nostro tessuto produttivo ma è un problema molto complesso, non ci sono soluzioni semplici” così il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ospite a Che tempo che fa su Rai 2, sulla Fase 2 e sulla possibilità che inizi il 4 maggio.

Le imprese possono garantire sicurezza, il problema sono i mezzi pubblici. “Ciascun imprenditore oggi è in grado di occuparsi della salute dei propri dipendenti e di sé stesso, che può essere garantita con i vari protocolli e i controlli, ma il grosso problema è come si gestiscono i traffici delle persone causati dalle riaperture, come le persone arrivano sul posto di lavoro, come possiamo garantire la sicurezza sui mezzi pubblici”

Regionalizzazione delle riaperture. “Si può ragionare su una regionalizzazione delle aperture, nelle regioni in cui i contagi sono inferiori è più facile analizzare la catena dei contatti. Sono tutti ragionamenti che stiamo facendo con la task force del dottor Calao e col comitato tecnico scientifico per arrivare a proporre delle aperture mirate. Perché il problema sanitario è evidente ma il problema economico può portare come risultato indotto un problema di salute pubblica e disordine sociale”

Lo Stato deve aiutare gli imprenditori, non sono untori ”Bisogna dotare gli imprenditori di tutti dispositivi di sicurezza, ma credo che anche l'app in fase di elaborazione, che ovviamente sarà volontaria, potrà essere uno strumento utile. C'è stato un momento in cui gli imprenditori erano considerati untori che non fossero in gradi di garantire la sicurezza dei lavoratori: non è così, è lo Stato che deve accompagnare l'imprenditore in questo percorso di sicurezza”

Decreto Aprile avrà importo doppio o triplo del Decreto Cura Italia: “Abbiamo già fatto un primo provvedimento da 25 miliardi che ha stanziato risorse per piccoli imprenditori e autonomi e messo la rete di protezione della cassa integrazione. Poi abbiamo fatto un decreto liquidità che può generare ingenti somme con la garanzia dello Stato al 100% fino a 25.000 euro per generare liquidità immediata. Queste due cose non sono in contrapposizione e il decreto Aprile vedrà un importo di quasi il doppio e fino al triplo di quei 25 miliardi, il cui cuore centrale saranno proprio gli indennizzi. E' ovvio che alcuni settori non possono vivere solo con credito”

Non ho la sfera di cristallo per dire se andremo in vacanza. “Non ho la sfera di cristallo per dire se andremo in vacanza. Avere la possibilità eventuale che si generino dei flussi turistici non significa che poi questo sia consentito. Certo, se non ci prepariamo ad avere quei flussi non li avremo. E' giusto che si dia la possibilità agli imprenditori di prepararsi”

Sull'Europa, piena fiducia a Conte. “Il Presidente del Consiglio sta facendo una trattativa molto forte in Europa affinchè l'Europa dia all'Italia tutti gli strumenti di cui ha bisogno per affrontare la crisi economica, ho una fiducia cieca in lui, Mes o non Mes”

Compensazione diretta dei debiti della Pubblica Amministrazione con le imprese. “Totalmente d'accordo con Carlo Bonomi: è uno scandalo che la Pubblica Amministrazione abbia un ritardo nei pagamenti alle imprese ed è giustissimo parlare di compensazione diretta. E' un problema che ha grande attenzione da parte nostra ed è fattibile”