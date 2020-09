Passera: per le PMI investimenti, assunzioni e patrimonializzazioni di Rosalba Reggio 06 settembre 2020

A margine del Forum organizzato da The European house Ambrosetti, a Cernobbio, parla Corrado Passera, amministratore delegato di Illimity. “Abbiamo un'opportunità mai vista: l'Italia avrà a disposizione circa 300 miliardi di Euro per far dare una svolta al Paese. Non bisogna sottovalutare la crisi che ci aspetta. Per reagire dobbiamo innanzitutto usare gli strumenti già a disposizione per scatenare l'energia delle imprese. Quindi investimenti, assunzioni e rafforzamento patrimoniale. Bisogna approfittare di Transizione 4.0, dell'Ace, della legge per l'apprendistato. E per le aziende che spingeranno su investimenti, assunzioni e rafforzamento patrimoniale, andrebbero previsti sgravi fiscali”. L'intervista di Rosalba Reggio.