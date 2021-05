Pass vaccinale, De Luca: "Ci siamo preparati quattro mesi fa, eccellenza della nostra Regione" 22 maggio 2021

(LaPresse) "Vedete che sis ta ragionando in Europa su come produrre il pass vaccinale: vedete questa è la mia card. Ci siamo preparati quattro mesi fa". Così il governatore campano Vincenzo De Luca a proposito del green pass, durante una conferenza stampa a Ischia nella quale ha annunciato che l'isola è covid free. "Ci presentiamo come uno dei luoghi più appetibili per il turismo nazionale e internazionale" aggiunge De Luca.