Pasquale Salzano: «Portiamo per mano le aziende verso l’internazionalizzazione»

Pasquale Salzano, Presidente Simest, prende la parola nella tavola rotonda “Il Patto per l'Export: strategie e azioni per il rilancio dell'Italia. Istituzioni ed esperti a confronto” per evidenziare le misure necessarie per sostenere la crescita delle PMI all'estero. «La dimensione della forza di Simest – dice - è rappresentata dalla valutazione degli strumenti messi in campo dal governo da parte degli imprenditori. Su 1.3 mld di risorse stanziate a oggi siamo arrivati a richieste per 3.1 mld. Registriamo un successo senza precedenti delle misure di finanza agevolata. Abbiamo studiato il punto di vista dell'imprenditore e le sue esigenze. La sintesi è: niente burocrazia e liquidità immediata. L'attività di Simest porta per mano le aziende nel percorso di internazionalizzazione, con un pacchetto di misure che rafforzano le Pmi nella loro vita all'estero».