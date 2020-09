Pasini: per la siderurgia risorse dal Recovery Fund di Rosalba Reggio 06 settembre 2020

A margine del forum organizzato da The European House Ambrosetti, parla Giuseppe Pasini, presidente di Confindustria Brescia e del Gruppo Feralpi. “Le misure messe in atto dal governo hanno tamponato il periodo del lokcdown, ma poco è stato fatto per la ripresa della domanda. Nel bresciano molte imprese dell'automotive, per esempio, stanno soffrendo. Sulla siderurgia ci aspettiamo risorse dal Recovery Fund per fare il necessario rilancio del settore”. L'intervista di Rosalba Reggio