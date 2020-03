Partite Iva, autonomi, Pmi: ecco le misure in arrivo contro il coronavirus di Marco lo Conte 12 marzo 2020

C'è attesa per il Consiglio dei ministri che dovrà varare come atteso misure a sostegno delle piccole e medie imprese, degli esercizi commerciali e anche dei lavoratori autonomi e partite Iva, cui verranno estese prerogative analoghe rispetto alla cassa integrazione in deroga. Si parla di un indennizzo di 500 euro ma che verrà parametrato in base a un mix di fattori, in particolare il reddito. Qualche anticipazione l'ha fornita Francesca Puglisi, sottosegretario al Lavoro, intervenuta a “Il Sole Risponde”, il videoforum quotidiano del Sole 24 Ore