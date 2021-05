Papa: "Incontrerò autorità ecclesiastiche del Libano, situazione preoccupante" 30 maggio 2021

"Il prossimo primo luglio mi incontrerò con i principali responsabili della comunità ecclesiale in Libano per una giornata sulla preoccupante situazione nel Paese e per pregare per la pace e la stabilità. Vi chiedo di accompagnare la preparazione di questo evento con la preghiera solidale invocando per l'amato Paese un futuro più sereno". Lo dice Papa Francesco al termine dell'Angelus.