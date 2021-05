Papa: donne sul lavoro devono nascondere la pancia, una vergogna

Roma, 14 mag. (askanews) - "Penso, con tristezza, alle donne che sul lavoro vengono scoraggiate ad avere figli o devono nascondere la pancia. Com'è possibile che una donna debba provare vergogna per il dono più bello che la vita può offrire? Non la donna, ma la società deve vergognarsi, perché una società che non accoglie la vita smette di vivere. I figli sono la speranza che fa rinascere un popolo".

Così Papa Francesco nel suo intervento agli Stati Generali della Natalità organizzati dal Forum delle associazioni famigliari e aperto all'auditorium di Roma dal Presidente del Consiglio Mario Draghi.

"Perché il futuro sia buono occorre dunque prendersi cura delle famiglie - ha aggiunto il Papa -, in particolare di quelle giovani, assalite da preoccupazioni che rischiano di paralizzarne i progetti di vita. Penso allo smarrimento per l'incertezza del lavoro, penso ai timori dati dai costi sempre meno sostenibili per la crescita dei figli: sono paure che possono inghiottire il futuro, sono sabbie mobili che possono far sprofondare una società".