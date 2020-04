Paolo Barletta: "Sono necessarie misure ad hoc per il turismo" di Monica D'Ascenzo 16 aprile 2020

L'amministratore delegato del Gruppo Barletta, attivo nel settore immobiliare, sottolinea come sia necessario far ripartire i cantieri per minimizzare l'impatto dello stop e sul turismo chiede che il governo pensi ad un piano specifico dal momento che pesa per il 13-14% sul nostro Pil. E infine l'innovazione e la tecnologia: Paolo Barletta con Alchimia investe in startup come Ufist, che oggi sta fornendo il servizio di prenotazione online per saltare le file dalla pubblica amministrazione ai supermercati.