Paola Pisano: «Il 28 febbraio 2021 è la data fissata per cambiare i servizi digitali nella Pa»

Con le interviste del Financial Times si apre la terza giornata di “Made in Italy: The Restart”. Silvia Sciorilli Borrelli, corrispondente da Milano del Financial Times, conversa con Paola Pisano, Ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Il primo tema riguarda l'App Immuni: «È un primo passo per far sì la macchina dello Stato utilizzi i servizi digitali, che servono a dare una marcia in più alle varie articolazioni dello Stato. Per l'App Immuni si è sviluppato un sistema che tutela la privacy. Non dobbiamo dire con chi siamo venuti in contatto, l'unica cosa da fare è avvertirci se siamo venuti a contatto con un positivo; l'App serve per spegnere focolai e raccogliere dati utili al sistema sanitario, per avere il controllo della situazione. L'App Immuni diventerà il 19 ottobre interoperabile dentro l'UE, per proteggere chi si muove all'estero. Estendere la rete di protezione serve a far funzionare meglio anche economia e turismo». Su due fronti, sottolinea la Ministra, «l'Italia è fanalino di coda in Europa: per utenti e cittadini che utilizzano servizi digitali; e perle competenze digitali. Per questo ho raccomandato ai Ministri di Istruzione e Università e Ricerca l'importanza di inserire nei percorsi scolastici e universitari la ricerca delle competenze digitali. Dobbiamo andare oltre la logica dell'autodidatta, servono metodo e criterio». Sulla PA, quanto tempo e quali risorse servono per la svolta digitale? «Nel decreto semplificazione e innovazione digitale – risponde Paola Pisano – abbiamo fissato la data del 28 febbraio 2021 per far sì che ci siano cambiamenti nei servizi digitali, ovvero: il servizio Spid diventerà l'unica credenziale attraverso cui il cittadini potranno avere accesso a tutti i servizi della PA; i servizi digitale dovranno essere pagati attraverso il sistema PagoPA; l'applicazione IO dovrà consentire al cittadino l'accesso a tutti i servizi della PA. Quanto alle risorse, abbiamo un fondo di innovazione che destineremo alla digitalizzazione della PA».