Panucci (Confindustria): Una legge speciale per usare risorse per investimenti 23 marzo 2020

Il 70% del tessuto produttivo italiano è fermo, dopo il decreto che limitato alle attività produttive essenziali le realtà produttive operanti. Il momento è difficile ma se la priorità va alla tutela della salute, inevitabilmente si discute in questa fase di come far ripartire l'economia italiana al termine di questa emergenza. E tra le esigenze più pressanti per il sistema elle imprese c'è una migliore relazione con la Pubblica Amministrazione e misure per un rilancio degli investimenti. Se n'è parlato nel corso de Il Sole Risponde, il videoforum del Sole 24 Ore in onda sulla pagna web e sulle pagine social di testata. Marco lo Conte ha intervistato a questo proposito Marcella Panucci, direttore generale di Confindustria