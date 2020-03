Panucci (Confindustria): Elenco attività essenziali dev’essere flessibile 23 marzo 2020

Ha fatto discutere la definizione degli 80 codici Ateco relativi alle attività produttive definite essenziali nel decreto pubblicato domenica. Alcune organizzazioni sindacali hanno minacciato scioperi e agitazioni in merito a questo elenco. Proteste che però non tengono conto di come sono composte le filiere produttive di alimentari, trasporti e farmaceutica. Se c'è parlato nel corso de Il Sole Risponde, il videoforum del Sle 24 Ore in onda sul sito e sule pagine social di testata, con un'intervista Marcella Panucci, direttore generale di Confindustria intervistata da Marco lo Conte