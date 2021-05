Palù (Aifa): fine del coprifuoco fra un mese? Ce lo auspichiamo

Roma, 13 mag. (askanews) - "Auspichiamo che il coprifuoco cessi fra un mese": lo ha affermato a Sky TG24 Giorgio Palù, ospite di Buongiorno. Ma per il momento il presidente dell Aifa crede che "spostarlo di una o due ore non sia un grande problema, se questo può garantire ai ristoranti uno più turni. Ma - spiega - vanno assecondate anche altre misure di prevenzione che non riguardano solo la Green Card. Visto che siamo arrivati a 25 milioni di dosi somministrate di vaccini la gente dovrebbe presentarsi con un certificato di guarigione, un tampone. Direi che il buon senso dovrebbe guidare la gradualità con l'osservazione di quello che avviene sul territorio. Cioè come varia l incidenza, quanta è la diffusione del virus. Il modo di procedere dovrà essere gradualità e sorveglianza. Potremmo con in coprifuoco passare prima alle 23 e poi alle 24 ma per toglierlo definitivamente "sarà la curva epidemia a dettarci queste scelte". "Fortunatamente - conclude - stiamo entrando in una condizione di diffusione del virus scemante".