Pallavolista Zaytsev: Italia ha bisogno movimento delle Sardine

Modena, 28 gen. (askanews) - L'apporto del movimento delle Sardine alla campagna elettorale del Pd per le elezioni in Emilia-Romagna è stato "fondamentale". Per questo l'Italia "ha bisogno" di questo movimento. Parola del capitano della nazionale italiana di volley, Ivan Zaytsev, in piazza Grande a Modena per festeggiare l'elezione di Stefano Bonaccini. Il futuro del Pd? "E' sicuramente Stefano".

"Tutta l'Emilia-Romagna aspettava questo risultato, ci sono facce felici, sorridenti - ha detto Zaytsev -. Siamo tutti consapevoli dell'ottimo lavoro svolto da Stefano e gli vogliamo bene".

"La campagna d'odio della Lega - ha proseguito il pallavolista - è stata tutta incentrata sui social, su cose che hanno creato tanti commenti e tanto engagement, mettiamola così. La campagna di Stefano è stata molto più umana e a contatto con le persone. Lui è una persona molto profonda che ama stare insieme alle persone. Speravo che le elezioni andassero così".

"Sono felice, sono felice per Stefano - ha concluso - perché so cosa ha passato. Ci siamo sentiti intorno alle tre, spero che riesca a dormire qualche ora perché negli ultimi giorni so che a dormito poco. Lo ringrazio".