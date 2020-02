Palermo, spedizione punitiva contro bengalesi: arrestati giovani

Palermo, 21 feb. (askanews) - A Palermo la polizia ha eseguito una serie di arresti (ai domiciliari) nei confronti di un nutrito gruppo di persone accusate di rapina e lesioni aggravate dall odio razziale.

I fatti risalgono a pochi mesi fa, quando una banda di giovani, armati di mazze da baseball e sedie, fece irruzione in un market in via Casella e aggredì il titolare, un uomo del Bangladesh e gli avventori presenti, suoi connazionali. Le vittime furono prese a calci e pugni ed una di loro, trascinata nel retrobottega del negozio e malmenata, fu anche rapinato.

Secondo gli inquirenti quella contro il bengalese fu una vera e propria spedizione punitiva, organizzata dopo che l'uomo era stato colto per strada in atteggiamento considerato "inopportuno" e per questo già "redarguito oralmente". La vittima subì calci e pugni, conditi da espressioni ed epiteti di disprezzo ed odio razziale.