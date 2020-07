Palermo, si laurea a 97 anni: è il più anziano di Italia

Milano, 30 lug. (askanews) - A quasi 97 anni Giuseppe Paternò ha realizzato il suo sogno: laurearsi all'Università di Palermo in Scienze storiche e filosofiche. La proclamazione, pronunciata dal rettore dell'Ateneo palermitano Fabrizio Micari, è avvenuta nell'aula della Facoltà di Lettere e Filosofia davanti ai figli, ai nipoti e ai pronipoti del neo dottore. Studente modello, nonché più anziano d'Italia, Paternò aveva il diploma di geometra, ed ha lavorato per una vita nelle Ferrovie dello Stato. Ha conseguito il traguardo con il massimo dei voti, discutendo una tesi sui luoghi storici di Palermo, suggellando in questo modo ulteriormente l'amore che lo lega alla sua città.

Ma il traguardo raggiunto non è l'ultimo per Paternò, che ha già annunciato di voler puntare al conseguimento della laurea specialistica. Appuntamento dunque a tra due anni, quando la sua carta d'identità sfiorerà il secolo di vita.