Palermo: i rifiuti invadono le strade, cittadini ormai esasperati di Nino Amadore 28 novembre 2020

Un viaggio nel quartiere Zisa di Palermo da settimane ormai invaso da rifiuti di tutti i tipi: siamo a pochi passi dal castello arabo-normanno della Zisa, sito Unesco deturpato dalla presenza di tonnellate di immondizia. La Rap, l'azienda controllata totalmente dal Comune, non li raccoglie e quando lo si riformano immediatamente minidiscariche abusive dove i cittadini incivili depositano di tutto. La situazion e in città ma soprattutto in alcune aree come questa si fa sempre più drammatica.