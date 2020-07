Palermo, Gentile cancella la celebre foto di Falcone e Borsellino

Palermo, 21 lug. (askanews) - Ha cancellato con vernice bianca la sua foto più celebre, quella che ritrae insieme i giudici antimafia Falcone e Borsellino; una provocazione di Tony Gentile per sollecitare una legge efficace che garantisca il diritto d'autore e tuteli il lavoro di migliaia di fotografi.

Il flash mob si è svolto a Palermo, proprio sotto al grande murales ispirato dal suo celebre scatto realizzato nella primavera del 1992, appena poche settimane prima delle due stragi che sconvolsero il Paese, in cui persero la vita i deu magistrati e gli agenti delle rispettive scorte.

La protesta nasce contro l'utilizzo non autorizzato delle immagini, anche da parte delle istituzioni pubbliche. Accade non di rado, poi, che le richieste di utilizzo delle immagini non vengano supportate da alcun compenso verso l'autore.

L'iniziativa del noto fotografo siciliano, dal titolo #Photographslivesmatter, ha visto la partecipazione di tanti suoi colleghi le cui immagini hanno contribuito non solo ad alimentare e arricchire l'immaginario collettivo sui principali fatti accaduti in Sicilia negli ultimi 40 anni ma, in alcuni casi, si sono anche rivelate utili allo svolgimento di indagini e processi.