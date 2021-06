Pakistan: scontro tra treni, sopravvissuti incastrati tra lamiere 07 giugno 2021

(LaPresse) Decine di soccorritori sono al lavoro in Pakistan per cercare di salvare i passeggeri di due treni che si sono scontrati nel Sud del Paese prima che sorgesse il sole lunedì. Secondo l'ultimo bilancio comunicato dalle autorità ci sarebbero almeno 38 morti. Molti dei passeggeri però sono rimasti incastrati tra le lamiere accartocciate dei convogli, come mostrano le immagini che arrivano dal luogo del disastro, avvenuto nel distretto di Ghotki, nella provincia di Sindh. Non è chiaro cosa abbiamo provocato il deragliamento del treno, che è stato travolto da un altro mezzo poco dopo. Urla e pianti dei sopravvissuti hanno messo in allerta gli abitanti dei villaggi vicini, che si sono subito mobilitati. Ai soccorsi partecipa anche l'esercito pakistano. Alle prime luci del giorno erano una ventina i passeggeri intrappolati nei resti di uno dei treni coinvolti nel disastro ferroviario. A bordo ci sarebbero state in tutto circa 1.100 persone: i feriti sono decine.