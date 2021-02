Pagamenti elettronici, utili sia per i consumatori che per gli esercenti 08 febbraio 2021

Lotteria degli scontrini e cashback sono le iniziative messe in campo per limitare l'uso del contante e incentivare i pagamenti digitali. Che stanno conquistando sempre più l'interesse dei risparmiatori, spinti anche dal lockdown. L'obiettivo è contribuire a limitare l'utilizzo del contante e ridurre di conseguenza il “nero” di molte transazioni. Ma non mancano le difficoltà in questa operazione: le abitudini dei consumatori e la resistenza di alcuni commercianti che devono vedersela con i costi fissi del pos, come spiega Ivano Asaro, responsabile dell'Osservatorio sui pagamenti digitali del Politecnico di Milano