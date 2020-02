Padre Fortunato: ad Assisi l'Economy of Francesco di Nicoletta Cottone 28 febbraio 2020

Assisi si prepara ad accogliere gli oltre 2mila economisti e imprenditori under 35 provenienti da tutto il mondo per partecipare a “Economy of Francesco”, l'evento voluto da Papa Francesco che si terrà dal 24 al 28 marzo nella città di Francesco. Ci saranno 12 “villaggi” che ospiteranno i lavori dei partecipanti sui grandi temi e interrogativi dell'economia di oggi e di domani: lavoro e cura; management e dono; finanza e umanità; agricoltura e giustizia; energia e povertà; profitto e vocazione; policies for happiness; Co2 della disuguaglianza; business e pace; Economia è donna; imprese in transizione; vita e stili di vita. Ne parliamo con padre Enzo Fortunato, direttore responsabile della comunicazione di Economy of Francesco. Il Sole 24 Ore e Sky sono media partner dell'evento.