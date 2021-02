Oxfam al nuovo governo: "Clima, ultima chiamata"

Milano, 16 feb. (askanews) - Partire dalle speranze e dalle proposte di coloro che hanno più da guadagnare da un'inversione di rotta: i giovani del nostro paese. Evitare lo scioglimento del ghiacciaio dell'Adamello, impedire l'ampliamento di una discarica nella provincia di Catania, costruire una rete locale per la promozione della moda sostenibile in provincia di Firenze, migliorare la raccolta differenziata a Roma e Milano, raccontare con i dati gli effetti sempre gravi ed evidenti del cambiamento climatico nelle nostre città. Queste alcune delle pratiche di attivismo locale che accompagnano #2021Ultimachiamata, campagna con le proposte elaborate da oltre 10 mila giovani, lanciata oggi da Oxfam Italia per chiedere alle istituzioni locali e nazionali di coinvolgere i giovani nelle decisioni che riguardano la salvaguardia dell'ambiente e la lotta al cambiamento climatico, ascoltando la loro voce nella definizione delle strategie locali e nazionali per lo sviluppo sostenibile e nella loro attuazione concreta sui territori e a livello nazionale.