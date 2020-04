Ospedale del Mare a Napoli, arriva la nuova terapia intensiva 07 aprile 2020

Partiti da Padova, sono arrivati a Napoli i tir con le strutture modulari pre-allestite che verranno installate per potenziare i posti di terapia intensiva dell'Ospedale del Mare. Lo annuncia il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, con un video postato su Facebook.«Un'operazione durata nel complesso meno di due settimane - scrive De Luca - uno sforzo straordinario e un'altra prova di grande efficienza della Regione Campania, in prima linea per vincere la guerra contro l'epidemia».