OneDay, l’azienda dove gli equity partner sono under35 09 febbraio 2021

Nell'anno più duro per l'economia mondiale alcune aziende più lungimiranti hanno scommesso sul capitale umano dei propri team member. Ma c'è una realtà italiana dove sono stati i team member ad aver scommesso sull'azienda: 6 nuovi manager di OneDay sono diventati ufficialmente Equity Partner del Gruppo investendo economicamente nel progetto industriale di OneDay Group, realtà di cui fanno parte ScuolaZoo, WeRoad, ZooCom, Together, House of Talent e Glint. In questa puntata di Stories di successo il fondatore Paolo De Nadai racconta qual è la strategia del gruppo e quali sono i progetti futuri.