Omicidio Ilenia Fabbri, arrestati l'ex marito e il killer

Milano, 3 mar. (askanews) - La Polizia di Stato di Ravenna nella notte ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di due indagati in concorso per l'omicidio aggravato di Ilenia Fabbri, trovata sgozzata il 6 febbraio nella sua casa di Faenza (Ravenna).

L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna e svolta dai poliziotti della squadra mobile di Ravenna e del Servizio Centrale Operativo di Roma, ha permesso di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti dell ex marito e di un suo conoscente, ritenuti rispettivamente mandante ed esecutore materiale dell omicidio.