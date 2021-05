Oltre il Covid: il Welfare vaccino al declino demografico dell’Italia di Marco Lo Conte 14 maggio 2021

Il calo della popolazione residente in Italia è inevitabilmente aumentato a causa del Covid. Quel che appare meno intuitivo è la dinamica di questo calo, che sta accelerando a ritmi sempre maggiori: meno figli si sono fatti, meno se ne fanno e ancor meno se ne faranno. Ma l'analisi dei dati sul territorio nazionale spiega in modo lampante come le reti sociali di sostegno agli individui e alla famiglia che va sotto la voce di Welfare, sia in grado di controbilanciare questa tendenza