Oltre 60 milioni di euro da Airc per la ricerca contro il cancro 22 giugno 2020

La fiducia dei sostenitori rafforza l'impegno di AIRC che investe su 293 nuovi progetti e sul consolidamento di 9 programmi speciali per lo studio delle metastasi.

Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro mette a disposizione della ricerca oncologica oltre 60 milioni di euro frutto della fiducia degli italiani e delle firme del 5x1000. Questa straordinaria iniezione di investimenti contribuisce a sostenere il lavoro di 5.300 ricercatori su tutto il territorio nazionale. Più in dettaglio, 40 milioni di euro sono destinati a 293 nuovi progetti di ricerca e 20 milioni di euro a dare continuità a 9 programmi speciali per lo studio della malattia metastatica, causa di morte del 90% circa dei casi di cancro.