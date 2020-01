Oltre 40mila Sardine a Bologna: possiamo cambiare risultati voto

Bologna, 20 gen. (askanews) - Oltre 40mila persone sono scese in piazza a Bologna per il grande evento organizzato dalle Sardine, a due mesi dal loro esordio proprio in questa città e a una settimana dal voto in Emilia Romagna.

L'incontro - dal titolo "Bentornati in mare aperto" - è stato anticipato da laboratori, tanta musica e artisti sul palco, fra cui i Subsonica, e tante aspettative fra i partecipanti.

Fra i volti conosciuti Pif che ha parlato delle prossime elezioni nella Regione. "Se vince la buona politica dovrebbe vincere uno che sa almeno i confini della regione che governa".

Sul palco anche l'economista e politico del Pd, Fabrizio Barca: "Non dobbiamo dargli lezioni, esprimono una cosa che già c'era, il Paese stava zitto e adesso parla, di giustizia sociale. È una voce, poi troveranno una strada".