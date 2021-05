Olimpiadi Tokyo, Elia Viviani e Jessica Rossi portabandiera 20 maggio 2021

Saranno la tiratrice Jessica Rossi e il ciclista Elia Viviani i portabandiera dell’Italia alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo, in programma il 23 luglio. Per la prima volta ci sarà un doppio alfiere. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per la prima volta infatti dall’introduzione della figura del portabandiera – i Giochi di Stoccolma 1912, quando il ruolo venne attribuito al ginnasta Alberto Braglia – ha deliberato una doppia designazione in vista di Tokyo 2020, in ossequio alle raccomandazioni del Comitato Olimpico Internazionale.